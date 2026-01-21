Inseguimento con l' auto a noleggio speronano la polizia durante la fuga | arrestati nell' Erbese tre marocchini spacciatori

Nell’Erbese, tre cittadini marocchini sono stati arrestati durante un episodio di inseguimento in auto a noleggio. Dopo aver ripetuto più volte tra casa e bosco, con frequenti incontri con clienti, le forze dell’ordine sono intervenute, fermando i sospetti e interrompendo l’attività illecita. L’operazione evidenzia l’efficacia delle indagini nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un’auto a noleggio, il tragitto ripetuto più volte tra casa e bosco, il via vai di “clienti” e poi l’intervento della Squadra Mobile. È il quadro dell’operazione con cui la polizia della questura di Como ha arrestato tre cittadini marocchini di 26, 25 e 23 anni, irregolari sul territorio e senza.🔗 Leggi su Quicomo.it

