Alunno di prima elementare colpito all’occhio da un compagno in classe | il Tribunale condanna la scuola per carenza di vigilanza | quasi 10mila euro di risarcimento
Il Tribunale di Genova ha condannato il Ministero dell'Istruzione al risarcimento di circa 10.000 euro a un alunno di prima elementare, vittima di un incidente causato da un compagno durante l’orario scolastico. La sentenza n. 2883/2025, depositata il 29 dicembre, evidenzia la responsabilità della scuola per carenza di vigilanza nell’ambito delle attività scolastiche.
