Innovazione made in Pisa I super sensori premiati con l’Award di Leonardo

A Pisa, sei progetti innovativi sono stati premiati con l’Award di Leonardo, un riconoscimento che valorizza le idee più avanzate nel settore tecnologico. La decisione si è basata sulla loro capacità di migliorare processi industriali e di offrire soluzioni pratiche. Tra le invenzioni, ci sono sensori di ultima generazione e sistemi intelligenti già pronti a essere applicati sul mercato. La premiazione si svolge durante la 19esima edizione dell’evento dedicato all’innovazione.

Sono sei i progetti vincitori selezionati quest'anno dall'Innovation Award di Leonardo, giunto alla 19esima edizione, per l'alto contenuto innovativo e l'impatto sul business. Tra questi è stato premiato un progetto legato anche allo stabilimento pisano, coinvolto nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate in collaborazione con altri siti del Gruppo. In particolare, Pisa ha contribuito all'aspetto dell'autonomia avanzata in ambito marittimo, sviluppato insieme agli stabilimenti di Cascina Costa, Yeovil (Regno Unito) e Roma nell'ambito del programma Proteus Technology Demonstrator, finanziato dalla Royal Navy.