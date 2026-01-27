HBK & Bryan Danielson premiati dal PWI con lo Stanley Weston Award

Shawn Michaels e Bryan Danielson sono stati riconosciuti dal Pro Wrestling Illustrated con lo Stanley Weston Award, uno dei premi più prestigiosi del settore. Questa onorificenza conferma il valore e l’importanza dei due atleti nel mondo del wrestling professionistico, affermando la loro carriera e il contributo allo sport.

Dopo Sting nella precedente edizione, oggi anche Shawn Michaels e Bryan Danielson hanno ricevuto il più importante premio stilato dal Pro Wrestling Illustrated (la più importante rivista di wrestling al Mondo). Si tratta dello Stanley Weston Award for Lifetime Achievement nel professional wrestling. Un altro importante traguardo raggiunto da due vere leggende della disciplina.

