Elicotteri made in Umbria Tre imprese firmano l’accordo con Leonardo

Tre imprese umbre, Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup, appartenenti all’Umbria Aerospace Cluster, hanno sottoscritto accordi di collaborazione industriale con Leonardo. L’iniziativa mira a rafforzare la filiera elicotteristica italiana, consolidando la presenza regionale nel settore aerospaziale e promuovendo lo sviluppo di tecnologie e competenze locali.

© Lanazione.it - Elicotteri made in Umbria. Tre imprese firmano l’accordo con Leonardo Tre imprese umbre, Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup, appartenenti all’ Umbria Aerospace Cluster, hanno firmato altrettanti accordi di collaborazione industriale con Leonardo per rafforzare la filiera elicotteristica italiana. La firma dei contratti va nella direzione della crescita e dello sviluppo dell’intero cluster e quindi del settore aerospaziale regionale, come è stato sottolineato durante la presentazione dell’iniziativa nel salone d’Onore di palazzo Donini a Perugia. La "piccola Umbria", come ricordato, è così la prima regione in cui tre imprese giungono insieme alla firma di accordi di collaborazione nell’ambito del programma "Crescere insieme" promosso dalla divisione elicotteri di Leonardo per rafforzare la capacità produttiva nazionale nel settore aerospaziale, riducendo la dipendenza dall’estero e valorizzando le eccellenze italiane. Lanazione.it Leggi anche: VIDEO Leonardo: "Siglato importante accordo con tre imprese umbre. Volontà di riportare in Italia quota significativa di forniture" Leggi anche: Umbria, un terzo trimestre in controtendenza: +132 imprese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Déroulages et Manoeuvres à Avoriaz - Tec Câbles en hélicoptère 3 Elicotteri made in Umbria. Tre imprese firmano l’accordo con Leonardo - Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup rafforzano la filiera elicotteristica. msn.com

Imprese umbre per gli elicotteri di Leonardo - Una importante commessa coinvolge tre aziende umbre del cluster dell'aerospazio. rainews.it

Leonardo Company: sugli elicotteri nuovi accordi per la filiera Made in Italy Leggi qui #LaChirico.it - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.