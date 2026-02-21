Infortunio Lautaro Martinez scatta l’allarme nerazzurro | Chivu può fare a meno del Toro per un mese

Lautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento, rischiando di restare fuori per circa un mese. L’attaccante dell’Inter ha subito un trauma che potrebbe compromettere la sua presenza nelle prossime partite, tra cui incontri importanti di campionato e coppa. La squadra dovrà ora fare affidamento su altri giocatori per sostituirlo. La sua assenza potrebbe influenzare il rendimento offensivo dei nerazzurri nelle prossime settimane.

