Infortunio Lautaro Martinez scatta l’allarme nerazzurro | Chivu può fare a meno del Toro per un mese
Lautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento, rischiando di restare fuori per circa un mese. L’attaccante dell’Inter ha subito un trauma che potrebbe compromettere la sua presenza nelle prossime partite, tra cui incontri importanti di campionato e coppa. La squadra dovrà ora fare affidamento su altri giocatori per sostituirlo. La sua assenza potrebbe influenzare il rendimento offensivo dei nerazzurri nelle prossime settimane.
Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina tranquillizzano Chivu: l’indiscrezione sul capitano nerazzurroLautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento e la notizia ha subito fatto preoccupare i tifosi dell’Inter.
Infortunio Lautaro Martinez,dall’Argentina arrivano rassicurazioni: Chivu può tirare un sospiro di sollievoLautaro Martinez si è infortunato durante la partita con l’Argentina, ma arrivano notizie confortanti.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
