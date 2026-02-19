Infortunio Lautaro Martinezdall’Argentina arrivano rassicurazioni | Chivu può tirare un sospiro di sollievo

Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita con l’Argentina, ma arrivano notizie confortanti. I medici sudamericani assicurano che il problema non è grave e che potrà tornare in campo presto. L’attaccante nerazzurro ha subito un lieve stiramento, ma non ci sono rischi di lunga assenza. Intanto, l’Inter aspetta aggiornamenti, mentre Chivu si prepara a riabbracciare il suo leader. La squadra nerazzurra cerca di mantenere la concentrazione dopo la sconfitta in Norvegia.

© Calcionews24.com - Infortunio Lautaro Martinez,dall’Argentina arrivano rassicurazioni: Chivu può tirare un sospiro di sollievo

Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina tranquillizzano Chivu: l’indiscrezione sul capitano nerazzurroLautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento e la notizia ha subito fatto preoccupare i tifosi dell’Inter.

