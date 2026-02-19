Infortunio Lautaro Martinezdall’Argentina arrivano rassicurazioni | Chivu può tirare un sospiro di sollievo
Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita con l’Argentina, ma arrivano notizie confortanti. I medici sudamericani assicurano che il problema non è grave e che potrà tornare in campo presto. L’attaccante nerazzurro ha subito un lieve stiramento, ma non ci sono rischi di lunga assenza. Intanto, l’Inter aspetta aggiornamenti, mentre Chivu si prepara a riabbracciare il suo leader. La squadra nerazzurra cerca di mantenere la concentrazione dopo la sconfitta in Norvegia.
Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina tranquillizzano Chivu: l’indiscrezione sul capitano nerazzurroLautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento e la notizia ha subito fatto preoccupare i tifosi dell’Inter.
Argomenti discussi: Infortunio Lautaro Martinez, si ferma in Bodo-Inter. Cos'è successo e come sta; L'Inter perde Lautaro: problema al polpaccio; Le parole di Chivu sull'infortunio di Lautaro Martinez mettono ansia: club e tifosi tremano; L'Inter perde Lautaro per infortunio: ha un problema al polpaccio. Venerdì gli esami.
Ansia Inter, brutto infortunio per Lautaro Martinez: stagione finita?Serata storta per l’Inter nei playoff di Champions in Norvegia contro il Bodo Glimt. Oltre al risultato (recuperabile martedì in casa), pesa e preoccupa soprattutto l’infortunio subito da Lautaro ... notizie.it
È un infortunio abbastanza serio: l’Inter perde Lautaro Martinez nel momento decisivo. Come staLautaro l’abbiamo perso, si è fatto male: altri giocatori hanno dei problemi e li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, abbastanza serio. Le parole di Cristian Chivu non lasciano spazio a inte ... ilfattoquotidiano.it
DOMANI SAPREMO TUTTO! Lautaro farà gli esami venerdi, da lì si capirà la reale entità dell'infortunio per il capitano dell'Inter. Speriamo bene! facebook
#Inter, #Chivu: «Credo che abbiamo perso #Lautaro. L'infortunio sembra serio e starà fuori per un pò...» #MilanPress x.com