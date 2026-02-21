Infortunio Lautaro Martinez Inter fortemente irritata con la UEFA | il motivo e tutti i retroscena

Lautaro Martinez si è infortunato durante l’ultima partita, un incidente che ha sollevato molte polemiche. La società nerazzurra attribuisce la responsabilità alle pessime condizioni del campo del Bodo, che avrebbe contribuito alla sua perdita di equilibrio. L’Inter ha espresso forte delusione e si prepara a chiedere spiegazioni ufficiali alla UEFA. La squadra ora aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni e sui prossimi passi da intraprendere.

Inter News 24 Infortunio Lautaro Martinez, l'Inter irritata con la UEFA dopo lo stop del capitano nerazzurro: nel mirino le condizioni del campo del Bodo. Il bollettino medico riguardante Lautaro Martinez conferma i timori di Cristian Chivu: il capitano nerazzurro dovrà fermarsi per circa quattro settimane a causa di un risentimento al soleo della gamba sinistra. Nonostante l'assenza di lesioni, la delicatezza della zona impone estrema cautela, rendendo il "Toro" indisponibile per lo snodo cruciale della stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Lautaro Martinez, tegola da 7 partite: polpaccio delicato, salta il Derby e la Champions. Lautaro Martinez, tutti i record con la maglia dell'Inter (di cui è il terzo cannoniere della storia)Lautaro Martinez ha scritto un'altra pagina della sua storia con l'Inter. Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il BodoLautaro Martinez si è fermato a causa di un infortunio durante il match tra BodoGlimt e Inter, giocato mercoledì 18 febbraio. Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: le sue condizioni, i tempi di recupero, quante partite saltaIl capitano dell'Inter ha rimediato un problema di natura muscolare al polpaccio sinistro, che lo ha costretto a lasciare il campo intorno all'ora di gioco, sostituito da Marcus Thuram. Nella giornata ... È un infortunio abbastanza serio: l'Inter perde Lautaro Martinez nel momento decisivo. Come staLautaro l'abbiamo perso, si è fatto male: altri giocatori hanno dei problemi e li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, abbastanza serio. Le parole di Cristian Chivu non lasciano spazio a inte ...