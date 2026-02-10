Lautaro Martinez tutti i record con la maglia dell’Inter di cui è il terzo cannoniere della storia

Lautaro Martinez ha scritto un’altra pagina della sua storia con l’Inter. Con la sua ultima rete, il giocatore argentino ha raggiunto e superato i 170 gol con la maglia nerazzurra, diventando il terzo miglior marcatore di sempre del club. La sua prima segnatura risale al 29 settembre 2018 contro il Cagliari. Da allora, ha continuato a segnare con costanza, portando avanti una serie di reti che lo consacrano tra i pilastri dell’attacco interista. La sua presenza in campo e i gol messi a segno lo rendono uno dei protagon

La prima volta il 29 settembre 2018 contro il Cagliari. Poi altri 170 urli di gioia per altrettanti reti, una serie che non si è ancora conclusa e che proietterà Lautaro Martinez ancora di più nella storia dell' Inter. Quanto? Lo dirà il tempo, anche se i numeri di chi lo precede nella classifica marcatori all time con la maglia nerazzurra sono impietosi e rendono un'impresa quasi irrealizzabile arrivare a Peppino Mezza e Alessandro Altobelli. Il gol a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha proiettato Lautaro Martinez al terzo posto dei marcatori di tutti i tempi nell'Inter. Davanti a tutti c'è la leggenda, Meazza, a quota 284 seguito da Altobelli con 209.

