Infortunio Lautaro Martinez ansia crescente in casa nerazzurra | Chivu può perderlo per 6 partite! La situazione

Lautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento, causando grande preoccupazione tra i tifosi dell’Inter. L’attaccante ha subito un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori dal campo per sei partite, influenzando i piani di formazione di Chivu. La squadra si prepara a gestire l’assenza e cerca soluzioni rapide per non compromettere le prossime gare. La situazione resta molto tesa, con tutti in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Inter News 24 Infortunio Lautaro Martinez, Chivu potrebbe perdere l’argentino per 6 partite: l’attaccante spera in un miracolo. La situazione legata a Lautaro Martinez si complica e agita il mondo nerazzurro alla vigilia di un ciclo di ferro. Gli esami all’Humanitas di Rozzano non hanno lasciato spazio a troppe interpretazioni: il risentimento al soleo della gamba sinistra è un ostacolo serio per il capitano di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Lautaro Martinez: l’argentino rischia di saltare 6 partite e gli ottavi di Champions. Derby a forte rischio, Chivu studia l’Inter senza il Toro.🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Lautaro Martinez,dall’Argentina arrivano rassicurazioni: Chivu può tirare un sospiro di sollievoLautaro Martinez si è infortunato durante la partita con l’Argentina, ma arrivano notizie confortanti.

Infortunio Lautaro Martinez, ecco quali partite salterà e quando potrebbe tornareLautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento e dovrà saltare diverse partite.

