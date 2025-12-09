Infortunio Casale brutte notizie per Italiano | lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il difensore! Ecco quando tornerà in campo

Brutte notizie per il Bologna e l'allenatore Italiano: Nicolò Casale si è infortunato al bicipite femorale sinistro, con una lesione di basso grado. Il difensore dovrà rimanere fuori per circa tre-quattro settimane, compromettendo le scelte tattiche della squadra nelle prossime partite. Ecco i dettagli e i tempi di recupero.

Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il difensore! I tempi di recupero Brutte notizie per il Bologna, che dovrà fare a meno di Nicolò Casale per le prossime tre-quattro settimane. Il difensore, classe 1998, era uscito anzitempo durante la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, lasciando subito .

