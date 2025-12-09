Inter-Liverpool Calhanoglu esce dopo 10 minuti | cos’è successo
Nella partita di Champions League tra Inter e Liverpool, Hakan Calhanoglu ha dovuto lasciare il campo dopo soli 10 minuti a causa di un infortunio. L'assenza del centrocampista turco rappresenta un problema per l'Inter, già impegnata in una sfida difficile contro i Reds. Ecco cosa è successo e quali sono le prime conseguenze per i nerazzurri.
(Adnkronos) – Guai per l'Inter nel big match di Champions contro il Liverpool di oggi, martedì 9 dicembre. I nerazzurri hanno subito dovuto effettuare il primo cambio per un problema fisico di Calhanoglu: per il centrocampista turco, costretto a uscire dal campo dopo 11 minuti, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Nelle prossime ore si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Infortunio per Calhanoglu durante Inter-Liverpool: Chivu trema - facebook.com Vai su Facebook
#Akanji sta meglio: è in recupero per #Inter- #Liverpool Vai su X
Calhanoglu subito ko in Inter-Liverpool: problema muscolare dopo dieci minuti - Brutte notizie per l' Inter che, nella fasi iniziali della partita di Champions League contro il Liverpool, ha perso Hakan Calhanoglu per un infortunio. Scrive corrieredellosport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: manca poco alll’esordio delle toscane ... oasport.it
Muore in casa, la madre malata di Alzheimer resta senza cibo né acqua per 48 ore lanazione.it
Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia la sfida oasport.it
La Siria un anno dopo Assad: il Terroristan della CIA it.insideover.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it