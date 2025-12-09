Inter-Liverpool Calhanoglu esce dopo 10 minuti | cos’è successo

Nella partita di Champions League tra Inter e Liverpool, Hakan Calhanoglu ha dovuto lasciare il campo dopo soli 10 minuti a causa di un infortunio. L'assenza del centrocampista turco rappresenta un problema per l'Inter, già impegnata in una sfida difficile contro i Reds. Ecco cosa è successo e quali sono le prime conseguenze per i nerazzurri.

(Adnkronos) – Guai per l'Inter nel big match di Champions contro il Liverpool di oggi, martedì 9 dicembre. I nerazzurri hanno subito dovuto effettuare il primo cambio per un problema fisico di Calhanoglu: per il centrocampista turco, costretto a uscire dal campo dopo 11 minuti, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Nelle prossime ore si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

Infortunio per Calhanoglu durante Inter-Liverpool: Chivu trema - facebook.com Vai su Facebook

#Akanji sta meglio: è in recupero per #Inter- #Liverpool Vai su X

Calhanoglu subito ko in Inter-Liverpool: problema muscolare dopo dieci minuti - Brutte notizie per l' Inter che, nella fasi iniziali della partita di Champions League contro il Liverpool, ha perso Hakan Calhanoglu per un infortunio. Scrive corrieredellosport.it