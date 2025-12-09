Calhanoglu Inter cambio forzato dopo nove minuti per il turco! Cos’è successo al regista nerazzurro

Durante una delle partite più importanti, Calhanoglu ha dovuto abbandonare il campo dopo appena nove minuti a causa di un problema muscolare. Il suo cambio forzato ha portato Zielinski in campo, modificando le strategie dell'Inter. Ecco cosa è successo al regista turco nel match più cruciale della stagione.

di Dario Bartolucci Calhanoglu Inter, problema muscolare per Calhanoglu, dentro Zielinski dopo neanche 10 minuti nella partita più importante. Serata amara per l’Inter, che perde subito Hakan Calhanoglu, regista turco e leader del centrocampo nerazzurro, costretto ad abbandonare il campo dopo appena nove minuti di gioco. Il numero 20 ha avvertito un problema muscolare durante una delle prime fasi della partita e ha immediatamente chiesto il cambio a Cristian Chivu, evitando di peggiorare la situazione. Il centrocampista turco, alla sua 200ª presenza in maglia nerazzurra, è uscito dal terreno di gioco sulle proprie gambe, un segnale incoraggiante che lascia sperare in tempi di recupero non troppo lunghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, cambio forzato dopo nove minuti per il turco! Cos’è successo al regista nerazzurro

