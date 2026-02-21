Infortunio di Gaspar | cambio forzato nei primi minuti di Lecce-Inter

Gaspar si infortuna subito dopo l'inizio di Lecce-Inter, costringendo l’allenatore a cambiare il difensore. Il giocatore si ferisce al ginocchio durante una corsa e lascia il campo dopo pochi minuti. Al suo posto entra un altro difensore, cercando di mantenere l’equilibrio della squadra. La partita riprende senza ulteriori interruzioni, ma l’episodio influisce subito sulla strategia delle due squadre. I tifosi seguono con attenzione le conseguenze di questo incidente.

Un avvio di match segnato da un infortunio ha imposto una sostituzione immediata nel confronto tra Lecce e Inter. Il difensore del Lecce, Kialonda Gaspar, ha abbandonato il terreno di gioco poco dopo l’inizio a causa di un dolore al ginocchio, seguito a un movimento innaturale durante la prima fase della partita. L’episodio ha generato preoccupazione tra i componenti dello staff e i tifosi, mentre i soccorsi hanno analizzato da vicino la condizione del giocatore sul campo e hanno avviato le procedure cliniche iniziali. Durante la prima azione della sfida tra Lecce e Inter, Gaspar è stato coinvolto in un contrasto con Thuram che ha provocato un forte dolore al ginocchio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gaspar si infortuna al minuto zero della partita tra Lecce e Inter, costringendo l'allenatore a sostituirlo subito.

