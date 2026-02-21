Infortunio Baturina Juve Como costretta al cambio | le condizioni dell' infortunato
Martin Baturina si è infortunato durante la partita tra Como e Juventus, a causa di un contrasto violento. L’incidente ha causato l’uscita immediata del centrocampista croato dal campo, lasciando la squadra di casa senza uno dei suoi giocatori chiave. I medici hanno soccorso Baturina sul terreno di gioco, mentre la sua squadra si prepara a modificare la strategia di gioco. La sua condizione resta ancora da valutare nel dettaglio.
Un infortunio imprevisto ha interessato Martin Baturina durante la sfida tra Como e Juventus, costringendo il centrocampista croato a lasciare il campo al minuto 59. La sostituzione è avvenuta con Sergi Roberto, subito dopo l’accasciamento sul terreno di gioco. L’episodio ha subito richiamato l’attenzione dello staff medico, che ha attivato le procedure di controllo per monitorare l’evoluzione della condizione fisica del giocatore e valutare l’entità del problema. problema muscolare evidente e ha tentato inizialmente di proseguire, zoppicando in modo marcato. Data la situazione, la squadra ha optato per una sostituzione immediata al minuto 59. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Infortunio Baturina, costretto al cambio in Juve Como: cosa filtra sulle sue condizioniBaturina si infortuna durante la partita e deve uscire, a causa di un problema muscolare che limita i suoi movimenti.
Infortunio David, ci sarà contro il Como? Le condizioni dell’attaccante della Juve e quando ritornerà a disposizione di SpallettiDavide, attaccante della Juventus, si è infortunato a causa di un problema muscolare durante l’allenamento.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dybala-Roma, parla Massara: Gli infortuni non influiranno sul rinnovo; Serie A, Juventus – Como: pronostico e probabili formazioni; Leggiamo in anticipo Juventus-Como; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata.
FLASH | Juventus-Como, tegola per Fabregas: infortunio per Baturina!Infortunio Baturina - Brutte notizie per il Como e Fabregas durante la sfida con la Juventus: infortunio e cambio obbligato per Baturina! fantamaster.it
Juventus-Como, il risultato LIVEMomento delicato per la Juventus, che arriva dalle sconfitte contro Inter e Galatasaray ma sta perdendo anche all'Allianz Stadium lo scontro diretto per la Champions. Pronti-via e la sblocca Vojvoda, ... sport.sky.it
ORA CHISSÀ COSA DIRANNO! Errore grave nella direzione di Mariani in Milan-Como: il mancato giallo per Saelemaeakers nella ripresa, sarebbe stato il secondo per il giocatore rossonero. Saelemaekers entra su Baturina in chiaro ritardo, in mani - facebook.com facebook
Sfiorato sul petto, #Parisi simula un grave infortunio e rotola per terra. Monti non ci sta x.com