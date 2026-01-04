Giornata internazionale del Braille | un impegno globale per l’accessibilità

La Giornata internazionale del Braille, promossa dall’ONU, celebra il ruolo fondamentale del sistema Braille nel garantire autonomia e inclusione alle persone con disabilità visiva. Questa ricorrenza sottolinea l’importanza di promuovere l’accessibilità alle informazioni e di sostenere iniziative volte a rendere il mondo più inclusivo, riconoscendo il valore di un sistema che facilita l’indipendenza e la partecipazione di tutti nella società.

Un approfondimento sulla Giornata internazionale del Braille, istituita dall'ONU, per ricordare il valore del sistema Brail come strumento di autonomia, inclusione e accesso universale all'informazione. Ogni 4 gennaio il mondo celebra la Giornata internazionale del Braille, una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018 con la risoluzione ARES73161. La scelta della data non è casuale: coincide con il giorno di nascita di Louis Braille, il giovane francese che, nei primi decenni dell'Ottocento, rivoluzionò per sempre l'accesso alla lettura e alla scrittura per le persone cieche e ipovedenti.

