Giornata nazionale del Braille a Lecco

Il 21 febbraio si celebra la Giornata nazionale del Braille, e a Lecco l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza un evento per sensibilizzare sull’uso di questo sistema di scrittura tattile. La giornata nasce per ricordare il ruolo chiave del Braille nel permettere alle persone non vedenti di leggere, scrivere e comunicare in modo indipendente. Quest’anno, l’associazione ha allestito una mostra con testi e strumenti tattili, invitando il pubblico a scoprire l’importanza di questa invenzione. La città si prepara a vivere momenti di confronto e riflessione.

In occasione della Giornata nazionale del Braille, che si celebra il 21 febbraio, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Lecco richiama l'attenzione sull'importanza del Braille quale strumento fondamentale di autonomia e inclusione per le persone cieche e ipovedenti.