Incidente sulla A16 auto tampona un camion e finisce sul guardrail

Un’auto ha tamponato un camion e finito contro il guardrail sulla A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Cerignola. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, 20 febbraio, causando disagi e rallentamenti nel traffico. La vettura si è schiantata in modo violento, e i soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Tre persone sono rimaste ferite: tra queste, uno dei due occupanti dell'auto, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale con l'elisoccorso Un incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, 20 febbraio, sulla autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Cerignola. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una auto e un camion. Come riporta Telebari, per motivi ancora in fase di accertamento, l'auto avrebbe tamponato il mezzo pesante per poi schiantarsi contro il guardrail. A riportare i danni maggiori sono stati gli occupanti dell'autovettura, padre e figlio, provenienti da Margherita di Savoia.