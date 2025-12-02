Un colpo di sonno e finisce con l' auto sopra il guardrail | l' incidente sulla statale 16 a Spoltore

È finita letteralmente con l’auto sopra il guardrail dopo aver perso il controllo dell’auto, una Volkswagen Polo, mentre percorreva la statale 16 bis monti, procedendo da Spoltore verso Montesilvano. Protagonista dell’incidente avvenuto intorno alle 17 di martedì 2 dicembre fortunatamente senza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

