Incidente a Licata auto finisce contro guardrail

Incidente stradale autonomo intorno alle 7 di questa mattina al Rettifilo Garibaldi, nel quartiere Oltreponte. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 X è finita contro il guardrail, riportando danni evidenti nella parte anteriore.Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Incidente in viale Regione, auto salta il guardrail e finisce nell'altra carreggiata: tre feriti

Leggi anche: Un colpo di sonno e finisce con l'auto sopra il guardrail: l'incidente sulla statale 16 a Spoltore

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Grave incidente sulla statale 122: tre feriti nello scontro tra auto e furgone; Tragico incidente stradale, con l’auto finisce in un fossato: muore una donna; Anziana avvicinata, immobilizzata e rapinata da due donne: avviate le indagini.

Incidente: auto finisce fuori strada, conducente portato a Careggi - Fiesole, 14 novembre 2025 – Incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 14 novembre, in via XXV Aprile, a Pian di Mugnone nel comune di Fiesole. lanazione.it

Incidente sulla statale: auto finisce fuori strada e si ribalta. Un giovane ferito - Arezzo, 16 novembre 2025 – Momenti di paura si sono vissuti sulla via Aretina per un brutto incidente stradale. lanazione.it

Auto si ribalta e finisce in un fosso: muore una 59enne, ferito gravemente un 23 enne: è accaduto a Taranto - Si tratta del secondo incidente stradale mortale in poche ore a Taranto. msn.com