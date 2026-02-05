I vigili del fuoco e il soccorso alpino sono intervenuti ieri sera a Bellagio, nel Comune di Como, per aiutare un giovane di 28 anni che si è fratturato il femore cadendo mentre scendeva con gli sci. L’incidente è avvenuto nella zona del Monte San Primo, a Bocchette di Terra Biotta.

Bellagio (Como), 5 febbraio 2026 – Intervento di salvataggio dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, ieri sera 4 febbraio a Bellagio, nella zona del Monte San Primo a Bocchette di Terra Biotta. Un escursionista di 28 anni, si è infortunato mentre sciava, cadendo e procurandosi la sospetta frattura di un femore. L’intervento in condizioni meteo avverse. L'incidente è avvenuto in una zona innevata, e in condizioni meteorologiche particolarmente avverse: è stato lui stesso a chiamare il Soccorso Alpino, che ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto indicato dal ventottenne, sono arrivati i volontari del Soccorso Alpino di Canzo e il personale sanitario del 118 dalla base di Villa Guardia, assieme ai Vigili del fuoco distaccamento Canzo con un mezzo fuoristrada e la squadra Saf da Como, con gli specialisti del soccorso in ambienti con neve e ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellagio, cade mentre scia: ventottenne si frattura il femore

