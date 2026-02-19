Albero cade e colpisce scooterista

A causa delle intense raffiche di vento, un albero si è abbattuto oggi a Firenze, colpendo un motociclista in transito. La forte perturbazione ha provocato numerosi disagi in città, con alberi spezzati e rami caduti sulle strade principali. Il scooterista è stato soccorso subito, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta lavorando per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area. La situazione rimane critica in molte zone della città.

Un albero è caduto per il maltempo, oggi Firenze è tra il Comuni su cui pesa l'allerta per vento forte, ed ha colpito uno scooterista in transito sulla strada. È successo verso le 10 nella zona di Poggio Imperiale. Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo dal 118 in ospedale. Sul posto i vigili urbani. L'incidente è avvenuto in via di San Felice a Ema e, secondo quanto si apprende, la pianta apparterrebbe a una proprietà privata. La strada è stata interrotta ed il traffico è stato deviato.