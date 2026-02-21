Incidente a Urgnano | quattro feriti code e viabilità in tilt

Un incidente sulla provinciale Francesca, che ha coinvolto più veicoli, ha causato quattro feriti e blocchi stradali a Urgnano. La collisione si è verificata nel pomeriggio di sabato 21 febbraio, creando lunghe code e rallentamenti nella viabilità locale. Sono intervenuti i soccorritori per assistere le persone ferite, mentre il traffico si è accumulato lungo tutta la strada. La viabilità rimane congestionata in quella zona.

Code e rallentamenti al traffico nel pomeriggio di sabato 21 febbraio sulla provinciale Francesca (Sp 122) a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Urgnano. Quattro i feriti, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica due auto, una Citroën C4 condotta da un 63enne e una Ypsilon con a bordo una donna di 55 anni e il figlio ventenne, si sarebbero scontrate frontalmente, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. La prima auto è uscita di strada, finendo nel campo adiacente la carreggiata. Coinvolta solo marginalmente una terza automobile, una Peugeot 207. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

