Incidente a Salerno tra auto e ambulanza | quattro feriti e traffico in tilt

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente a Salerno ha coinvolto un'auto e un'ambulanza, causando quattro feriti e gravi disagi al traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto.

