Incidente a Salerno tra auto e ambulanza | quattro feriti e traffico in tilt

Un incidente a Salerno ha coinvolto un'auto e un'ambulanza, causando quattro feriti e gravi disagi al traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto.

Incidente a Salerno, scontro tra auto e ambulanza: quattro i feriti portati in ospedale, personale Anas e forze dell'ordine sul posto. Fanpage.it Incidente a Salerno tra auto e ambulanza: quattro feriti e traffico in tilt - Incidente a Salerno, scontro tra auto e ambulanza: quattro i feriti portati in ospedale, personale Anas e forze dell'ordine sul posto ... fanpage.it

Salerno, incidente sulla SS18: traffico ripristinato in entrambe le direzioni - Stampa È stata riaperta al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Reggio Calabria, precedentemente chiusa a causa di un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di S ... salernonotizie.it

*Tangenziale Salerno, nuovo incidente: auto contro guardrail* ? Traffico in tilt a mezzogiorno, disagi anche sulla viabilità ordinaria Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #circolazione #tangenziale #salerno #traffico #uscita # - facebook.com facebook