Incidente alla Magliana | automobilista travolge tre pedoni e scappa

Un incidente si è verificato in via della Magliana, dove un’automobile ha investito tre pedoni. L’automobilista è fuggito dall’area, ma è stato successivamente rintracciato e identificato dai carabinieri. L’intera vicenda è ancora sotto approfondimento, mentre le condizioni delle persone coinvolte sono in fase di valutazione.

Un automobilista ha investito tre ragazzi in via della Magliana ed è scappato. La sua corsa si è fermata poco dopo, con il conducente del veicolo identificato dai carabinieri. I fatti sono accaduti intorno alle 20 di lunedì 19 gennaio.Tre ragazzi investiti in via della MaglianaI tre giovani.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Via della Magliana, auto investe tre ragazzi: uno ricoverato in codice rosso.

