Questa mattina a Oggiono si è verificato un incidente tra un’auto e una moto lungo la Sp60. Un uomo di 57 anni, che era in sella alla moto, è caduto a terra e ora si trova in ospedale in condizioni gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine.

Oggiono (Lecco), 29 gennaio 2026 – Grave incidente stradale tra auto e moto n ella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, a Oggiono: un centauro di 57 anni è finito a terra e ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Lecco. L’incidente. L'incidente è successo intorno alle 8.30 sulla Sp60, al confine con Oggiono. Il motociclista, un 57enne di Molteno, dopo il primo impatto con un'auto, è stato spinto contro un'altra vettura, per poi rovinare sull'asfalto. I soccorsi. L’uomo è stato soccorso dai sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu e dai Volontari del soccorso di Caloliziocorte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggiono, incidente tra auto e moto sulla Sp60: grave centauro 57enne

Approfondimenti su Oggiono Incidente

Questa mattina a Oggiono si è verificato un incidente tra un’auto e una moto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Oggiono Incidente

Argomenti discussi: Grave incidente a Oggiono tra auto e moto: soccorsi urgenti in azione; Oggiono, precipitata nella scarpata con il furgone: pauroso volo di 10 metri; Oggiono, auto finisce in una scarpata. Ferito 25enne; Oggiono, auto fuori strada nella scarpata: ferito un 25enne.

Grave incidente a Oggiono tra auto e moto: soccorsi urgenti in azioneNon appena scattato l'allarme, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e l'auto medica, ... leccotoday.it

Imberido: scontro tra auto e moto. Un ferito graveIncidente questa mattina a Imberido, al confine tra Oggiono e Galbiate, con coinvolte due autovetture e una moto e una ... casateonline.it

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.50 a Oggiono in via per Galbiate per un incidente stradale con una vettura finita in una scarpata. Sul posto sono giunte le squadre da Lecco e Valmadrera con l’autogrù. facebook