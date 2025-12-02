Grave incidente tra auto e moto a Poggioreale centauro gravissimo all’Ospedale del Mare

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte in via Giuliano da Maiano, nel Rione Luzzatti a Poggioreale.L'impatto è avvenuto intorno all'una di notte, tra un’auto e una moto. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

