I sei teatri nazionali per il Sannazaro | una rete di solidarietà per farlo rinascere

Il Teatro Sannazaro è stato gravemente danneggiato da un incendio che ha devastato il suo interno, provocando danni significativi alla scena e alle poltrone storiche. Sei teatri nazionali hanno deciso di unirsi per aiutare la riapertura, offrendo risorse e competenze. La comunità teatrale si mobilita per raccogliere fondi e pianificare interventi di restauro. La solidarietà tra gli operatori culturali mira a restituire al pubblico uno dei simboli più amati di Napoli.

Il Teatro Sannazaro non è soltato un luogo fisico, ma l'emblema di una identità artistica che appartiene all'intero Paese: uno specchio della nostra umanità, che oggi appare ferito ma vivo. Con spirito comunitario e responsabilità civile, travalicando i confini regionali, i Teatri Nazionali - Teatro di Napoli, Teatro di Roma, Teatro di Torino, Teatro di Genova, Teatro del Veneto, Emilia Romagna Teatro Ert – hanno deciso di promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta al proprio pubblico. L'invito a tutti gli spettatori è di contribuire alla rinascita del Sannazaro con un grande gesto di partecipazione collettiva.