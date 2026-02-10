Gigantesco rogo alla Magic Pack | Non uscite né aprite le finestre

Ieri mattina un grosso incendio ha devastato lo stabilimento della Magic Pack a Gadesco. Le fiamme sono divampate in modo rapido e hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente. La ditta, che lavora con polistirolo e imballaggi, ha emesso un avviso:

Un gigantesco incendio ieri mattina è divampato nello stabilimento della Magic Pack, azienda di Gadesco specializzata nella lavorazione di polistirolo e imballaggi. I vigili del fuoco di Cremona sono intervenuti intorno alle 7 e fino a sera hanno lavorato per domare le fiamme che hanno devastato uno dei capannoni: ancora nel tardo pomeriggio erano ancora accesi diversi focolai. Le fiamme si sarebbero sviluppate nell’area di stoccaggio e, proprio per la tipologia del materiale, spegnerle non è stao semplice. Il Comando dei pompieri ha chiesto il supporto di colleghi da altre province, una ventina gli uomini impegnati con supporti da Brescia e Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

