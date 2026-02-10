Gigantesco rogo alla Magic Pack | Non uscite né aprite le finestre

Ieri mattina un grosso incendio ha devastato lo stabilimento della Magic Pack a Gadesco. Le fiamme sono divampate in modo rapido e hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente. La ditta, che lavora con polistirolo e imballaggi, ha emesso un avviso:

Un gigantesco incendio ieri mattina è divampato nello stabilimento della Magic Pack, azienda di Gadesco specializzata nella lavorazione di polistirolo e imballaggi. I vigili del fuoco di Cremona sono intervenuti intorno alle 7 e fino a sera hanno lavorato per domare le fiamme che hanno devastato uno dei capannoni: ancora nel tardo pomeriggio erano ancora accesi diversi focolai. Le fiamme si sarebbero sviluppate nell’area di stoccaggio e, proprio per la tipologia del materiale, spegnerle non è stao semplice. Il Comando dei pompieri ha chiesto il supporto di colleghi da altre province, una ventina gli uomini impegnati con supporti da Brescia e Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rogo alla Magic Pack: foto e video dell’intervento dei Vigili del FuocoImmagini e filmati dell’azione dei pompieri per domare l’incendio che ha coinvolto lo stabilimento di packaging questa mattina, con fumo nero visibile a distanza e squadre da Cremona, Brescia e Mantov ... laprovinciacr.it

Continueranno tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio alla Magic Pack di Gadesco Pieve Delmona, con il presidio da parte di tre squadre dei Vigili del Fuoco. (Immagini Gianpaolo Guarneri) facebook

#Gadesco Incendio alla Magic Pack, primi controlli dell'ARPA x.com