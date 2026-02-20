Vezzano incendio in Chemco | fiamme e allerta tossicità indagini

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio presso lo stabilimento Chemco a Vezzano, provocando fiamme alte e un’intensa nube di fumo visibile a distanza. La causa sembra legata a un malfunzionamento nei sistemi di produzione, che ha generato rischi di tossicità nell’aria circostante. Le autorità hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza, mentre i vigili del fuoco lavorano per domare le fiamme. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Incendio in Azienda Chimica a Vezzano: Mobilitazione e Preoccupazioni per la Sicurezza. Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026, presso lo stabilimento della ditta Chemco, azienda specializzata nella produzione di resine a Vezzano sul Crostolo, nel Reggiano. L'allarme è scattato intorno alle 17:30, mobilitando vigili del fuoco, forze dell'ordine e soccorso sanitario. La natura infiammabile dei materiali presenti ha generato immediata apprensione tra la popolazione locale. Operazioni di Soccorso e Perimetro di Sicurezza. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Reggio Emilia e Castelnovo Monti sono intervenute rapidamente sul posto.