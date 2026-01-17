Rocambolesco incidente in via Masselli | impatto tra due auto una si ribalta; danneggiati veicoli in sosta

Nella notte di sabato 17 gennaio, intorno alle 3, si è verificato un incidente lungo via Masselli a San Severo. Due veicoli sono entrati in collisione, con uno di essi che si è ribaltato. L’incidente ha coinvolto anche alcuni veicoli in sosta nella zona. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Rocambolesco incidente, nella notte a San Severo. Il fatto è successo intorno alle 3 di oggi, sabato 17 gennaio, lungo la centralissima via Masselli.Per cause in corso di accertamento, due autovetture - una Opel Agila e una Dacia Duster - sono entrate in collisione, con la prima che si è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

