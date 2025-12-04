Taglio del nastro per il nuovo centro di sostegno per le persone con dipendenze al Pigneto

Taglio del nastro per il nuovo Centro di appoggio e sostegno diurno per le persone con problemi di dipendenza e per le loro famiglie. La struttura si trova in via Renzo da Ceri 93, nel municipio V, ed è stata recentemente ristrutturata per accogliere al meglio utenti e famiglie che vivono il.

