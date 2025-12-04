Taglio del nastro per il nuovo centro di sostegno per le persone con dipendenze al Pigneto

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro per il nuovo Centro di appoggio e sostegno diurno per le persone con problemi di dipendenza e per le loro famiglie. La struttura si trova in via Renzo da Ceri 93, nel municipio V, ed è stata recentemente ristrutturata per accogliere al meglio utenti e famiglie che vivono il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

taglio del nastro per il nuovo centro di sostegno per le persone con dipendenze al pigneto

© Romatoday.it - Taglio del nastro per il nuovo centro di sostegno per le persone con dipendenze al Pigneto

Altri contenuti sullo stesso argomento

taglio nastro nuovo centroTaglio del nastro per il nuovo municipio: nasce il centro che unisce servizi e persone - Un taglio del nastro che ha il sapore della continuità e della buona politica. Si legge su ecovicentino.it

taglio nastro nuovo centroTaglio del nastro per il nuovo Ecocentro realizzato grazie al PNRR - In primavera sarà inaugurato il centro del riuso: "Sarà il primo e per il momento unico nella provincia di Vercelli" ... Segnala primachivasso.it

taglio nastro nuovo centroSan Benigno inaugura il nuovo centro di raccolta consortile - Una struttura moderna e più ecologica, con orari estesi e personale qualificato, per rendere più efficiente la raccolta dei rifiuti e liberare risorse per altri servizi comunali ... Segnala giornalelavoce.it

taglio nastro nuovo centroUn nuovo centro socio-riabilitativo a Portogruaro - riabilitativo polivalente di Portogruaro (Venezia), struttura gestita dall'Associazione italiana tutela salute mentale (Aitsam) del Veneto orienta ... Da ansa.it

Villetta di San Romano, la stazione ferroviaria diventa un centro culturale - Taglio del nastro per l’apertura al pubblico della rinnovata Stazione Ferroviaria di Villetta nel comune di San Romano in Garfagnana trasformata in un centro culturale polifunzionale dove sarà la comu ... Come scrive noitv.it

taglio nastro nuovo centroNasce “Mani di Luce”: il nuovo Centro massaggio olistico dove il benessere diventa esperienza - A Catanzaro apre uno spazio dedicato all’armonia di corpo, mente ed energia. Si legge su catanzaroinforma.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Nastro Nuovo Centro