Inaugurata la nuova sede di Fdi Oggiano | Non ci interessano le poltrone

Massimiliano Oggiano ha commentato l’apertura della nuova sede di Fratelli d’Italia in via Casimiro, sottolineando che il partito si impegna sui temi concreti e non cerca poltrone. La cerimonia, a cui ha partecipato anche il segretario regionale, ha attirato molti sostenitori locali. Oggiano ha inoltre ribadito la volontà di rafforzare il ruolo del partito nel territorio, senza perdere di vista gli obiettivi politici. La discussione si concentra ora sulle prossime sfide elettorali.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Massimiliano Oggiano, ha fatto il punto della situazione sul partito e sulla tenuta della maggioranza, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di FdI, in via Casimiro, che si è svolta oggi pomeriggio, in presenza del segretario regionale.