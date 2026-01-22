È stata inaugurata la nuova sede di Insieme per il Sociale a Cormano. L’Azienda speciale consortile, che coinvolge i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, ha trasferito le proprie attività nell’ex-Villa Flora, situata nel centro di Cormano. La nuova sede rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi sociali offerti alla comunità locale.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. Addio a Valentino Garavani, il grande stilista morto a 93 anni. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cormano. Inaugurata la nuova sede di Insieme per il sociale

Leggi anche: Inaugurata la nuova sede di Confartigianato Imprese Padova

Inaugurata ufficialmente la nuova sede temporanea di "Cittadini del mondo"È stata inaugurata questa mattina la nuova sede temporanea di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cormano, inaugurata la nuova sede IPIS nell’ex Villa Flora.

Inaugurata la nuova palestra Sandalmazi. Alla cerimonia 7 sindaci e l’astronauta NespoliL’astronauta Paolo Nespoli è stato l’ospite d’onore della cerimonia per l’inaugurazione ufficiale della nuova palestra comunale di Cogliate, denominata Pala Sandalmazi. Tribune strapiene per ... ilgiorno.it

Cormano, inaugurata la nuova sede IPIS nell’ex Villa Flora #NordMilano24 #cormano #inaugurazione #nuovasedeIPIS #BreakingNews x.com