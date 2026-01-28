Un nuovo negozio Tedi apre ad Arezzo, portando con sé lavoro e possibilità di assunzioni. La società cerca personale per diverse posizioni, offrendo un’ulteriore scelta ai residenti in cerca di occupazione. Il negozio si prepara ad accogliere i clienti, creando anche nuovi posti di lavoro nella zona.

Arriva un nuovo store ad Arezzo e porta con sé non solo un’insegna internazionale, ma anche concrete opportunità occupazionali. Nel quartiere di Saione, in via Guelfa 26, oggi inaugura TEDi, catena specializzata in oggettistica per la casa, complementi d’arredo, articoli regalo, giocattoli, accessori per animali e prodotti per la vita quotidiana. Un format commerciale che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico grazie a un’offerta ampia e prezzi accessibili. Fondata a Dortmund nel 2004, TEDi è oggi una delle realtà leader nel commercio al dettaglio non-food. Il gruppo è presente in 15 Paesi con oltre 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo store Tedi. Le posizioni aperte

