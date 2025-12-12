Action prende casa a Foggia | il primo store della provincia apre in via Camporeale

Action apre il suo primo store a Foggia, segnando l’ingresso nella provincia e ampliando la presenza in Puglia. Con questa apertura, la catena di discount non-food conta ora 204 negozi in Italia, rafforzando la propria presenza sul territorio e offrendo nuove opportunità ai clienti locali.

Action, la catena di discount non-food, apre il suo nuovo negozio a Foggia, il primo nella provincia e l’ottavo in Puglia, portando il numero totale di negozi in Italia a 204. Da sabato 13 dicembre, sarà possibile visionare una selezione di 6.000 prodotti di 14 diverse categorie merceologiche. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Action prende casa a Foggia: il primo store della provincia apre in via Camporeale

