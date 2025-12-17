Napoli turista scippato in pieno centro | 18enne arrestato dopo un inseguimento

A Napoli, un episodio di rapina in pieno centro si è concluso con l’arresto di un 18enne marocchino. Dopo un inseguimento, la Polizia ha messo fine alla fuga del ragazzo, già noto alle autorità, accusato di aver scippato un turista e causato lesioni. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, sottolineando l’efficienza delle forze di sicurezza nel garantire la sicurezza urbana.

