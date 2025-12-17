Napoli turista scippato in pieno centro | 18enne arrestato dopo un inseguimento
A Napoli, un episodio di rapina in pieno centro si è concluso con l’arresto di un 18enne marocchino. Dopo un inseguimento, la Polizia ha messo fine alla fuga del ragazzo, già noto alle autorità, accusato di aver scippato un turista e causato lesioni. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, sottolineando l’efficienza delle forze di sicurezza nel garantire la sicurezza urbana.
Rapina in pieno centro a Napoli. Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, i Falchi della Squadra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Napoli, furto nel Centro Storico: 45enne arrestato dopo il colpo in un negozio
Leggi anche: Giovane donna violentata da immigrato nordafricano irregolare in pieno centro a Napoli, salvata da turista francese - la lettera della mamma su Fb
Turista cinese scippato a Napoli, finiscono in cella i due rapinatori - A poche ore dalla clamorosa rapina messa a segno da due delinquenti all’interno dell’hotel Excelsior, la caccia al turista è ripresa: questa volta, in piano ... ilmattino.it
Orologio di lusso scippato a turista cinese, 2 arresti - Sono accusati di aver scippato un turista cinese lo scorso 9 agosto in piazza VII Settembre a Napoli, i due uomini in stato di fermo e in carcere per rapina aggravata e ricettazione. rainews.it
Napoli, rapina violenta in pieno centro: turista inseguito in hotel, rubato orologio da 80 mila euro - Una rapina violenta che ha visto coinvolto un turista marocchino: inseguito fino all'interno della hall di un albergo sul lungomare di Napoli da due malviventi, armati di pistola, con il volto coperto ... rainews.it
Napoli, furti ai turisti in via Alessandro Poerio. I bbCosi chiudiamo
#Napoli- Borseggia turista tedesca , arrestato da carabiniere Militare , non in servizio, era a passeggio con la famiglia. #Cronaca #Borsegga #Tedesca #Turista #Carabiniere #Militare #NanoTV - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.