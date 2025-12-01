Inseguimento dall'Asse Mediano arrestato 18enne | a volto coperto e con una pistola

La Polizia ha arrestato un 18enne di Arzano: era in auto all'altezza di Aversa-Melito, sulla statale 162 NC, insieme a un'altra persona, entrambi a viso coperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

