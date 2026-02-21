In fuga dopo incidente a Milano tre pirati della strada indagati per omissione di soccorso
Tre persone sono state identificate come autori di un incidente stradale avvenuto a Milano, poi fuggite senza fermarsi a aiutare i feriti. La causa principale è stata la loro volontà di evitare le responsabilità, nonostante le testimonianze e le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso le loro fughe. La polizia sta analizzando i filmati e raccogliendo prove per individuare i responsabili. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Milano, 21 febbraio 2026 – In fuga dopo aver commesso un incidente e non essersi fermati a prestare soccorso ai feriti. La polizia locale di Milano ha avviato tre diverse attività di indagine nei confronti di altrettante persone. Indagato un 85enne. Il primo caso lo scorso giovedì 19, alle 17.50, all'intersezione tra via Novara e Pinerolo: un uomo di 85 anni, a bordo di un'auto, ha investito una 30enne causandole una prognosi 25 giorni. L'uomo è stato individuato e indagato a piede libero per omissione di soccorso. La sua vettura è stata posta sotto sequestro. Altre due denunce. Il secondo caso si è verificato venerdì mattina, alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scappa dopo l’incidente, condannato per omissione di soccorsoLa fuga di un uomo che aveva causato un incidente si è conclusa poche ore dopo.
Leonardo Maria Del Vecchio dopo l’incidente in Ferrari a Otto e Mezzo: “Non ho fatto omissione di soccorso”Leonardo Maria Del Vecchio torna a parlare dopo l’incidente in Ferrari a Otto e Mezzo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alpignano, provoca un incidente e fugge: denunciato dopo aver simulato il furto dell’auto; Investe anziana in via Crispi e scappa: rintracciato il conducente del monopattino; Incidente e fuga, denunciato il pirata; Ubriaco alla guida, 23enne senza patente fermato dopo fuga e schianto.
Saronno, in fuga dopo l’incidente in via Varese. Indagini in corsoSARONNO - Dopo l'impatto si è istintivamente fermato ma invece di chiedere all'altro conducente come stesse e avviare la constatazione amichevole ha ... ilsaronno.it
In fuga dopo aver tamponato una donna incinta, Polizia Locale a caccia di impronte sull’auto del pirataE' fuggito dopo aver tamponato una donna incinta, gli agenti della Polizia Locale alla ricerca di impronte e di indizi sull'auto abbandonata. primamonza.it
( @filippocoppoletta) Una fuga lunga chilometri, da Roma a Milano e infine a Catanzaro, per cercare di seminare un incubo fatto di molestie, minacce e ricatti: è la vicenda vissuta da un infermiere calabrese vittima di una persecuzione che ha portato la Pro - facebook.com facebook
Fuga di monossido in asilo a Milano, Procura indaga per lesioni colpose. Accertamenti sui proprietari di un appartamento per lavori in corso #ANSA x.com