in fuga dopo incidente a milano tre pirati della strada indagati per omissione di soccorso

Tre persone sono state identificate come autori di un incidente stradale avvenuto a Milano, poi fuggite senza fermarsi a aiutare i feriti. La causa principale è stata la loro volontà di evitare le responsabilità, nonostante le testimonianze e le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso le loro fughe. La polizia sta analizzando i filmati e raccogliendo prove per individuare i responsabili. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Milano, 21 febbraio 2026 – In fuga dopo aver commesso un incidente e non essersi fermati a prestare soccorso ai feriti. La polizia locale di Milano ha avviato tre diverse attività di indagine nei confronti di altrettante persone. Indagato un 85enne. Il primo caso lo scorso giovedì 19, alle 17.50, all'intersezione tra via Novara e Pinerolo: un uomo di 85 anni, a bordo di un'auto, ha investito una 30enne causandole una prognosi 25 giorni. L'uomo è stato individuato e indagato a piede libero per omissione di soccorso. La sua vettura è stata posta sotto sequestro. Altre due denunce. Il secondo caso si è verificato venerdì mattina, alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

