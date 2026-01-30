Leonardo Maria Del Vecchio dopo l'incidente in Ferrari a Otto e Mezzo | Non ho fatto omissione di soccorso

Leonardo Maria Del Vecchio torna a parlare dopo l’incidente in Ferrari a Otto e Mezzo. L’erede di Luxottica ha spiegato di non aver fatto omissione di soccorso, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane. Durante l’intervista con Lilli Gruber, Del Vecchio ha affrontato anche altri temi, dall’acquisizione di gruppi editoriali come Il Giornale e Il Tempo, fino al suo sostegno al Governo Meloni.

Approfondimenti su Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di sostituzione di persona e omissione di soccorso in relazione a un episodio avvenuto il 16 novembre.

Leonardo Maria Del Vecchio è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione a un incidente con la sua Ferrari avvenuto a Milano.

