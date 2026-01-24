Fiamme in un capannone per la lavorazione del legno vigili del fuoco sul posto con due autobotti

Nel pomeriggio di oggi, via della Ferrovia ad Ancona è stata interessata da un incendio in un capannone dedicato alla lavorazione del legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona risulta coinvolta, e le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

ANCONA – Paura nel pomeriggio in via della Ferrovia, dove si è verificato un principio d'incendio all'interno di un capannone adibito alla lavorazione del legno. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Ancona.Le fiamme sono state.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Londra, edificio in fiamme: 150 vigili del fuoco sul posto con 25 autopompe Leggi anche: Autocisterna in fiamme sul raccordo: vigili del fuoco sul posto, traffico in tilt per ore La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Nube di fumo e scatta l'allarme in zona industriale: fiamme in un capannone per la lavorazione di plastiche. Vigili del fuoco in azione; Fiamme all’alba in un capannone a Lavis, intervento dei vigili del fuoco - Lavis - Rotaliana; Incendio devastante nella notte: capannone distrutto dalle fiamme; Motta di Livenza: a fuoco un capannone nella notte, 30 pompieri per spegnere le fiamme. Allarme incendio in un capannone: danni alla strutturaNessuna persona coinvolta; area messa in sicurezza Un principio d’incendio ha interessato oggi pomeriggio un capannone adibito alla lavorazione del legno in via della Ferrovia ad Ancona. L’allarme è s ... youtvrs.it Nube di fumo e scatta l'allarme in zona industriale: fiamme in un capannone per la lavorazione di plastiche. Vigili del fuoco in azioneTRENTO. Vigili del fuoco in azione questa mattina (21 gennaio) nell'area industriale di Lavis dove, poco dopo le 5, è scattato l'allarme per un principio d'incendio all'interno di un capannone. Second ... ildolomiti.it Incendio in un capannone, paura nella notte: scatta l’allerta della Protezione Civile E' successo in una ditta di marmi a Sant'Antionio, nel comune di Carrara. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme. Ma dal Comun - facebook.com facebook Da stamattina #vigilidelfuoco in azione a Rutigliano per l' #incendio di un capannone di un'azienda logistica: sul posto operano 25 unità nel contrasto alle fiamme #Bari #27dicembre x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.