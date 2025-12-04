Calcio giovanile | alle 15 allo stadio dei Pini ingresso gratis Oggi la prima Super Viareggio Cup Genoa e Vllaznia si giocano il trofeo

Oggi lo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ di Viareggio sarà teatro della prima edizione della Super Viareggio Cup. ed è davvero singolare che a questa prima volta delle nuova rassegna prendano parte, di diritto, le formazioni giovanili delle due società più longeve dell’Italia e dell’Albania: il Genoa è infatti nato nel 1893, il Vllaznia nel 1919. Un motivo di interesse in più per questa manifestazione che conferma la collaborazione fra il Cgc Viareggio (organizzatore della Viareggio Cup da 75 anni) e la Federazione calcistica albanese. Il Genoa ha vinto nel marzo scorso l’edizione numero 75 del torneo di Viareggio superando in finale ai Pini la Fiorentina per 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

