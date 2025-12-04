Calcio giovanile | alle 15 allo stadio dei Pini ingresso gratis Oggi la prima Super Viareggio Cup Genoa e Vllaznia si giocano il trofeo
Oggi lo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ di Viareggio sarà teatro della prima edizione della Super Viareggio Cup. ed è davvero singolare che a questa prima volta delle nuova rassegna prendano parte, di diritto, le formazioni giovanili delle due società più longeve dell’Italia e dell’Albania: il Genoa è infatti nato nel 1893, il Vllaznia nel 1919. Un motivo di interesse in più per questa manifestazione che conferma la collaborazione fra il Cgc Viareggio (organizzatore della Viareggio Cup da 75 anni) e la Federazione calcistica albanese. Il Genoa ha vinto nel marzo scorso l’edizione numero 75 del torneo di Viareggio superando in finale ai Pini la Fiorentina per 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Under 17 Molfetta Calcio - Molfetta giovanile Sabato 6 dicembre ore 17:00 In campo i nostri giovani biancorossi dell'under 17 per una nuova sfida! #MolfettaCalcio #Under17 #ForzaMC #MatchDay #SettoreGiovanile - facebook.com Vai su Facebook
Calcio giovanile: alle 15 allo stadio dei Pini (ingresso gratis). Oggi la prima Super Viareggio Cup. Genoa e Vllaznia si giocano il trofeo - Oggi lo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ di Viareggio sarà teatro della prima edizione della Super Viareggio Cup... Come scrive sport.quotidiano.net
Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition, dal 4 al 7 dicembre l’ottava edizione - Il 5 il convegno: "Il calcio femminile merita più rispetto, visibilità e futuro" ... Segnala corrieredellosport.it
Settore giovanile Atalanta, un weekend di sfide senza Under 16 e 15 - Il fine settimana del vivaio nerazzurro si apre sabato 22 novembre con la Primavera di Giovanni Bosi, che scende in campo alle ore 15 al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena per affrontare i ... Si legge su calcioatalanta.it
Settore giovanile, vincono solo i più piccoli. Domani Primavera in Coppa - Nel fine settimana delle formazioni giovanili del Lecce spicca l’impresa sfiorata sul campo della Roma. Scrive calciolecce.it
Calcio Giovanile - Risultati e classifiche del fine settimana. Juniores Provinciali, Under 15 e 14 Provinciali chudono i gironi di andata - Vittoria di corto muso e primato consolidato per la Juniores Nazionale del Piacenza che supera in trasferta 0- Da sportpiacenza.it
B2B allo Stadio Euganeo riservato ai partner biancoscudati - Si è svolto allo Stadio Euganeo il primo evento stagionale di Business Networking dedicato ai Partner Biancoscudati, in collaborazione con Maatmox. padovanews.it scrive