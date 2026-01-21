Ecco gli aggiornamenti sulle gare di Eccellenza girone B, recupero della diciottesima giornata. Oggi alle 18 si gioca Medicina-Fossatone e Solarolo-Medicina, mentre alle 18.30 si sfidano Sampierana e Mezzolara. Le altre partite si svolgono nel corso della serata, con inizio alle 21 Massa Lombarda-Cava Ronco. La classifica vede il Mezzolara in posizione competitiva, con tutte le partite che contribuiscono alla sua posizione attuale.

Eccellenza girone B, recupero diciottesima giornata (oggi alle 20,30): Medicina Fossatone-Solarolo (oggi alle 18) Sampierana-Mezzolara (oggi alle 18,30) Castenaso-Osteria Grande Faenza-Mesola Fratta Terme-Spal Russi-Comacchiese Sanpaimola-Sant’Agostino Young Santarcangelo-Pietracuta Massa Lombarda-Cava Ronco (oggi alle 21) Classifica Mezzolara.40 Spal..38 Medicina Fossatone34 Cava Ronco32 Massa Lombarda.30 Sampierana.27 Russi..26 Castenaso.26 Faenza26 Sant’Agostino..26 Fratta Terme.24 Sanpaimola.24 Young Santarcangelo.22 Pietracuta.22 Comacchiese21 Osteria Grande..19 Solarolo..14 Mesola12 Prossimo turno (domenica 25 gennaio alle 14,30): Solarolo-Massa Lombarda (sabato 24 gennaio alle 15) Spal-Medicina Fossatone Cava Ronco-Castenaso Mesola-Sampierana Mezzolara-Young Santarcangelo Osteria Grande-Comacchiese Pietracuta-Fratta Terme Sant’Agostino-Faenza Sanpaimola-Russi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Turno e classifica. Il Mezzolara anticipa alle 18.30 con la Sampierana. Medicina alle 18 col Solarolo per avvicinarsi alla Spal

