In Altre Parole Gramellini intervista ‘il visionario garbato’ Brunello Cucinelli

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 6 dicembre, con una nuova puntata di In Altre Parole, il talk d’attualità in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 6 dicembre 2025. In apertura, Massimo Gramellini ospita l’ex Presidente della Camera Fausto Bertinotti per commentare e discutere i principali fatti della settimana. In dialogo con il padrone di casa anche Giovanni Floris, giornalista e conduttore di diMartedì, con cui farà un bilancio del 2025. Ad arricchire la puntata ci sarà una conversazione dedicata alla corsa al riarmo in Europa e al conflitto tra Russia e Ucraina con Alessandro Di Battista, autore del saggio appena uscito La Russia non è il mio nemico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

