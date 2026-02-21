Impianto d’accumulo il Comune perde il ricorso

Il Comune di Fano ha perso il ricorso contro l’impianto di accumulo energetico da 175 MW di Carrara, che continua a essere installato vicino alla centrale elettrica. La causa principale è la mancata autorizzazione per bloccare il progetto, sostenuto anche dal comitato di Carrara. Nonostante le proteste, i lavori proseguono e l’impianto energetico si avvicina alla fase finale di realizzazione. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte.

Non si ferma l'impianto di accumulo energetico da 175 MW di Carrara. Il Comune di Fano ha perso il ricorso al Tar Lazio promosso, in accordo con il comitato di Carrara, nel tentativo di bloccare l'insediamento dell'impianto nell'area adiacente alla centrale elettrica. A carico dell'amministrazione comunale anche le spese legali quantificate in circa 2000 euro. L'estremo tentativo di fermare la società Bess, già in possesso dell' autorizzazione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non è andato a buon fine. I pareri negativi degli uffici comunali (urbanistica e ambiente) e quello contrario espresso dal consiglio comunale, con una specifica delibera, non hanno avuto alcun peso nelle considerazioni del Tar.

