Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero respinto il ricorso del Comune | La battaglia non è chiusa
Il Consiglio di Stato ha confermato il diniego al ricorso del Comune di San Giuliano Terme contro l’autorizzazione per un impianto fotovoltaico di circa 10 MWp lungo via del Brennero, proposto dalla società Trina Solar Iulia srl. La decisione rappresenta un passaggio importante, ma non chiude definitivamente la questione, lasciando spazio a ulteriori valutazioni e approfondimenti.
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in data 30 dicembre 2025, ha respinto il ricorso in appello presentato dal Comune di San Giuliano Terme contro la società Trina Solar Iulia srl, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di grandi dimensioni, circa 10 MWp, su. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
