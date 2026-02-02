2 giugno | il libro di Gentiloni Silveri nell’aula vasariana

Questa mattina ad Arezzo si è tenuta la presentazione del libro di Umberto Gentiloni Silveri, intitolato “2 giugno”. L’evento si è svolto nell’aula vasariana dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con il Liceo Petrarca. Gli studenti e gli insegnanti hanno ascoltato l’autore parlare della pubblicazione, edita da Il Mulino, dedicata alla festa della Repubblica. La sala si è riempita di curiosi e appassionati, pronti a scoprire nuovi spunti sulla storia italiana.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – “ 2 giugno”, il libro di Umberto Gentiloni Silveri, edito da Il Mulino, verrà presentato ad Arezzo dall’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in collaborazione con il Liceo Petrarca. Appuntamento alle ore 10 di mercoledì 4 febbraio nell’aula vasariana di piazza del Praticino. Con l’autore interverrà Iuri De Bellis, docente liceo Petrarca. “Il 2 giugno 1946 è la data di fondazione della nostra Repubblica. Un giorno che segna al tempo stesso la fine della tempesta del conflitto mondiale e l’inizio di una nuova storia. Una svolta non priva di contraddizioni, tanto che il suo valore simbolico tende ad affievolirsi nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “2 giugno”: il libro di Gentiloni Silveri nell’aula vasariana Approfondimenti su Gentiloni Silveri Una vita al centro dell’aula. Casini presenta il libro: "Riflessione sul presente" Il Bilancio scatena il dibattito in Aula, l'opposizione: «Mancano visione e progettualità». La maggioranza: «Non è 'Il libro dei sogni'» Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, suscitando diverse opinioni tra le forze politiche. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gentiloni Silveri Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; Un Palazzo di Libri: a Palazzo Ducale 12 incontri con grandi scrittori dal romanzo all'attualità; Pia Valentinis torna in Friuli con Mi piace disegnare: a Villa Dora una mostra-racconto tra arte, libri e memoria. 2 giugno: il libro di Gentiloni Silveri nell’aula vasarianaArezzo, 2 febbraio 2026 – 2 giugno, il libro di Umberto Gentiloni Silveri, edito da Il Mulino, verrà presentato ad Arezzo dall’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in collabor ... lanazione.it Il Presidente del consiglio Alessandro Massi Gentiloni Silveri "Condividere questo importante momento con i ragazzi e le ragazze delle scuole ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Sentire le loro parole mature e consapevoli ci rendono fiduciosi nel futuro del - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.