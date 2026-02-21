Il Viminale dovrà pagare 21 milioni per l’occupazione cara a Vip e prelati

Il Viminale dovrà versare 21 milioni di euro per le spese di occupazione di uno stabile di proprietà statale, occupato da attivisti e prelati. La decisione arriva dopo una lunga disputa legale riguardante lo sgombero dello Spin Time, un immobile occupato da tempo e nel quale don Bolletta ha riattivato il contatore dell’energia. I contribuenti sono stati chiamati a pagare il prezzo di questa situazione. La questione resta aperta, con molte domande ancora senza risposta.

Contribuenti beffati: il ministero dell'Interno è stato condannato a risarcire il danno per il mancato sgombero dello Spin Time, il palazzo in mano all'estrema sinistra a cui don Bolletta riattivò il contatore. Mentre sindacati, associazioni, comunisti col Rolex e personaggi del mondo dello spettacolo moltiplicano gli appelli per chiedere di non sgomberare Spin Time, la maxi occupazione abitativa all'Esquilino sostenuta anche da don Bolletta, l'elemosiniere di papa Francesco, cardinale Konrad Krajewski, che nel 2019 riattaccò personalmente i contatori che erano stati sigillati dal fornitore (lasciando il suo biglietto da visita per firmare il gesto), i giudici della Seconda sezione civile del tribunale di Roma condannano il ministero dell'Interno al pagamento di oltre 21 milioni di euro per «l'illegittima occupazione del fabbricato a far data dal 12 ottobre 2013» e per «la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario di sequestro preventivo e di quelli amministrativi di sgombero».