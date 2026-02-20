Il Viminale dovrà pagare oltre 21 milioni per il mancato sgombero di Spin Time

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il Viminale deve versare oltre 21 milioni di euro perché non ha sgomberato l’immobile occupato da Spin Time. La causa nasce dalla mancata azione delle forze dell’ordine, che si erano impegnate a intervenire mesi fa. La decisione arriva dopo che le autorità non hanno risolto la situazione, nonostante le richieste di sgombero. Ora, il governo dovrà pagare l’importo stabilito, mentre l’immobile resta sotto il controllo degli occupanti. La vicenda si chiude con questa pesante condanna.

Il Tribunale di Roma ha condannato il Viminale al pagamento di una cifra imponente: 21 milioni per il mancato sgombero dell'immobile occupato abusivamente da Spin Time. "Molto più di un edificio", recitava un appello firmato tra gli altri da Alessandro Gassman, Anna Foglietta, Christian Raimo. "Molto più di un edificio, ma un'idea di umanità". Il ministero dell'Interno è dunque condannato al pagamento in favore di InvestiRE SGR del complessivo importo di 21.182.118,50 euro, oltre a interessi compensativi sul debito di valore e interessi legati dalla pubblicazione al saldo. Ancora: il Viminale è condannato a 206.