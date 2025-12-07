Cagliari-Roma 1-0 | Gaetano gol e Celik espulso Gasp cade ancora
La Roma perde per uno a zero contro il Cagliari nella 14esima giornata di Serie A. La seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Gasp dopo quella contro il Napoli, matura nel secondo tempo quando la Roma resta in 10 per l'espulsione di Celik (dopo revisione Var) con Gaetano che sfrutta un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i giallorossi
Cagliari, Palestra da Nazionale a Lecce: retroscena di mercato su Juventus, Milan e Roma
Serie A sesta giornata, probabili formazioni e programma TV per Udinese-Cagliari, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Genoa-Napoli e Juventus-Milan
#Cagliari 1-0 #ASRoma : Gianluca Gaetano! #CagliariRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Vergognosi cori durante Cagliari-Roma: i tifosi cantano 'Oh Vesuvio lavali col fuoco'. - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Roma 1-0: disastro Ghilardi (5), Cristante senza fiato (5). Svilar l'unico a salvarsi (7) - 0 con gol di Gaetano, contro la squadra di Pisacane all'Unipol Domus, giocando una gara troppo rinunciataria, restando in dieci uomini ad ... Riporta leggo.it
Quando si gioca Cagliari - Roma? - Roma: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it
La Roma non conosce i pareggi, il Cagliari torna a vincere dopo tre mesi: finisce 1-0 - 0 alla Roma firmato da Gaetano, che riconsegna un successo ai sardi dall'ultimo, ormai datato. Secondo tuttomercatoweb.com