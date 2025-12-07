Cagliari-Roma 1-0 | Gaetano gol e Celik espulso Gasp cade ancora

7 dic 2025

La Roma perde per uno a zero contro il Cagliari nella 14esima giornata di Serie A. La seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Gasp dopo quella contro il Napoli, matura nel secondo tempo quando la Roma resta in 10 per l'espulsione di Celik (dopo revisione Var) con Gaetano che sfrutta un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

